Descorazonador pronóstico sobre la lesión Carlos Alcaraz: "No es buena señal"

Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams, ha explicado por qué cree que el número 2 del mundo no llegará a Roland Garros.

Ver este lunes a Carlos Alcaraz en los premios Laureus con una férula en su muñeca derecha tras la lesión que sufrió en Barcelona hizo saltar todas las alarmas.

El murciano se bajó del Conde de Godó y anunció que no participaría ni en Madrid ni en Roma, dejando una pequeña puerta abierta para Roland Garros.

Sin embargo, el propio jugador murciano fue el primero en decir que si llega justo a París, lo mejor será pasar página y centrarse en la gira de hierba.

Y, según Patrick Mouratoglou, sería lo correcto: "Me alegro de que Carlos Alcaraz esté pensando en el futuro en lugar de centrarse en el corto plazo. ¿De qué gravedad es la lesión? No tengo ni idea. Al ver esas imágenes, me cuesta creer que pueda jugar Roland-Garros. Quizá no sea tan grave y solo haya sido por precaución".

En su Instagram, el exentrenador de Serena Williams ha explicado que sería muy precipitado forzar su cuerpo para defender corona en la capital gala.

"No lo sé, pero mi experiencia me dice que si han decidido ponerle una férula, no es buena señal: primero, porque hay que quitarla por completo, y segundo, porque tardará entre una y tres semanas. No sé, no va a poder entrenar nada, como mucho empezar a encordar. Y luego le llevará tiempo recuperarse, así que me cuesta imaginar a Carlos jugando Roland-Garros (...) tal vez se puede saltar el resto de la gira", ha zanjado.