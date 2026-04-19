Desgarrador: Cobolli rompe a llorar tras ganar a Zverev por la muerte de un amigo

El tenista italiano logró imponerse al germano en semfinales del torneo de Múnich. Sin embargo, se derrumbó al recordar el reciente fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos de tan solo 13 años.

Flavio Cobolli dio la sorpresa en el ATP 500 de Múnich al imponerse a Alexander Zverev. El italiano mostró un nivel de tenis altísimo al imponerse al número tres del mundo en apenas 69 minutos, por 6-3, 6-3.

Sin embargo, lo que se vivió en el partido iba mucho más allá del deporte. Tras el duelo, el ganador rompió a llorar desconsoladamente a pesar de la victoria. Unas lágrimas de tristeza después de que se conociera la noticia del fallecimiento de un amigo de Flavio. Un chico italiano de 13 años muy cercano al tenista.

Al acabar, Cobolli le dedicó un bonito mensaje en sus redes sociales: "Cada punto que juegue, cada bola que toque, cada paso que dé, pensaré en ti".

La final en Múnich se ha disputado este domingo con victoria para Ben Shelton. El estadounidense se ha impuesto a Cobolli en dos sets (6-2 y 7-5) sumando un nuevo título en un torneo marcado por la gran actuación del italiano y por el duro momento que atraviesa tras el fallecimiento de su amigo.