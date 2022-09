John McEnroe se ha proclamado este fin de semana campeón de la Laver Cup liderando al equipo del resto del mundo. Un fin de semana que ha estado marcado por la emotiva despedida de Roger Federer. Sus lágrimas emocionaron a todos tras perder en el partido de dobles junto a Rafa Nadal.

Una parte de 'Big Three' se termina. Ahora sólo quedan Nadal y Novak Djokovic. Y todos hablan de la nueva generación. ¿Quién la formará? Ha sido el propio McEnroe el encargado de dar algunos nombres... destacando a Carlos Alcaraz por encima del resto.

"Carlos va a ser increíble", dijo la leyenda del tenis. Y añadió más nombres: "Frances (Tiafoe) y Felix (Auger-Aliassime) también van a ser muy grandes".

McEnroe ni mucho menos se muestra preocupado con respecto al tenis del futuro sin los miembros del mencionado 'Big Three': "El deporte sigue adelante. No importa lo grandes que hayan sido los que han estado antes. Me gusta bastante el futuro, porque estuve en el US Open y vi la energía que transmitían estos chicos".

"Roger, Rafa y Novak han sido increíbles. Y Novak y Rafa aún siguen jugando y sabe dios lo que les queda por ganar. Pero los que vienen ahora también van a ser muy buenos", cerró.

Parece claro que la leyenda del tenis tiene claro que Alcaraz está por encima del resto. Es el actual número 1 del mundo y campeón del grande de Nueva York con sólo 19 años. Su carrera sólo acaba de empezar.

No es el primer elogio

Ya en agosto, antes de Alcaraz fuera campeón de un Grand Slam, McEnroe ya le lanzó flores: "Jugadores así solo aparecen cada diez años. Es como Rafa, Novak o Roger. No quiero decir que vaya a ser tan bueno, pero me resulta increíble que se mueva tan bien en la pista".

"Se mueve como ningún otro jugador que haya visto, es tremendo todo lo que ofrece en la cancha. Además expresa una energía muy grande, es un gran estímulo para el tenis, lo necesitábamos", dijo.