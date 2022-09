Miki Nadal repasa en el plató de Zapeando la visita de 'El Hormiguero' a un español que ha hecho historia: Carlos Alcaraz, que se ha convertido en el tenista más joven en llegar al número uno. "Sinceramente, aún no me he parado a pensar en que soy número uno y he ganado el US Open", confesó Carlos Alcaraz a Pablo Motos, que le preguntó sobre una frase viral que dijo el tenista en pleno partido del torneo.

¿Qué fue lo que dijo realmente? "Estoy hecho un toro", explicó Carlos Alcaraz, que confesó en el plató el motivo que le hizo repetirse varias veces esta frase. Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.