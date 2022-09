Roger Federer se despidió del tenis tras perder el partido de dobles que disputó junto a Rafa Nadal en la Laver Cup ante Jack Sock y Frances Tiafoe. Sin embargo, el resultado fue irrelevante ya que todo el público esperaba con ansia el homenaje al suizo que se iba a producir tras el encuentro y en el que el ya extenista habló.

Al suizo le costaba terminar las frases. Entre lágrimas y parones para ovaciones del público, quiso remarcar qué significaba para él este día: "He disfrutado atarme los cordones una última vez, todo era la última vez. Ha sido un día maravilloso. Se lo he dicho a los chicos, estoy feliz, no triste".

La preparación al partido no fue la mejor, se notaba en sus acciones en la pista. Federer reconoció que tenía hasta miedo de lesionarse en el que era su último partido: "No he sentido la presión mucho, aunque pensaba que algo pasaría en el partido. Algún problema con la rodilla o la espalda. Al final fue bien y no puedo estar más feliz. Siento que es una celebración".

La entrevista, que estaba realizando Jim Courier, tornó hacia un resumen de la carrera del suizo, que el propio Federer simplificó al mínimo: "Ha sido una carrera perfecta. Yo solo quería jugar al tenis y estar con amigos y acabó así. Repetiría todo".

Luego empezó una serie de agradecimientos a compañeros, familia y aficionados, pero la más emotiva fue para su mujer Mirka: "Ella ha sido mi principal apoyo todo este tiempo. Podía haberme hecho parar hace mucho tiempo, pero me apoyó y ha sido la que me ha motivado para seguir jugando".

Rafa Nadal, su amistad más especial

También destacó entre los agradecimientos las palabras que tuvo hasta Rafa Nadal, un rival que acabó convirtiéndose en amigo: "Hemos estado muy conectados, especialmente los últimos diez años. Desde que tengo hijos. No sé si eso me ha cambiado o si nuestra rivalidad ha evolucionado y me hace muy feliz donde está nuestra relación hoy en día".

"Puedo llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí", añadió Federer sobre su relación.

"Disfrutamos de la compañía del otro y tenemos muchos recuerdos. Nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo", concluyó el suizo alabando la relación que ha formado durante todos estos años con Nadal.