Roger Federer es una leyenda del tenis. Muchos le consideran el mejor tenista de todos los tiempos y un deportista que ha marcado un antes y un después. Su adiós ha supuesto un auténtico shock, provocando cientos de reacciones en todo el mundo por parte de muchos deportistas.

Y entre esas reacciones una ha llamado la atención. Ha sido la de John McEnroe, quien fuera número 1 del tenis y ahora capitán del equipo Resto del Mundo en la Laver Cup, el último torneo que Roger va a disputar como profesional.

En 'Eurosport', McEnroe no pudo contener las lágrimas al hablar del suizo: "En un mundo ideal, tenistas como Roger Federer o Serena Williams deberían jugar siempre". Precisamente dos de los mejores tenistas y que han dicho adiós a su deporte en este 2022.

"Sin embargo, creo que es el momento adecuado para que ambos pongan fin a sus carreras", sostiene McEnroe.

Y tiene claro quién es el mejor: "Se podrá discutir durante los próximos 20 años quién es el mejor tenista de la historia, pero ese debate nunca se resolverá. Roger, no tengo nda que decir salvo que eres el mejor".

"Gracias. Gracias por todo en estos últimos 20 años. Tengo la piel de gallina", ha expresado con lágrimas en los ojos y con dificultad incluso para expresar las palabras.

Es su rival en esta Laver Cup (Europa frente a Resto del Mundo) y McEnroe, entrenador de Resto del Mundo, no quiere que el suizo triunfe en su despedida: "Soy el único que no quiere que gane Roger".

El torneo arranca este viernes 23 de septiembre con dos partidos individuales y dos de dobles. En esos partidos de dobles se podría ver una pareja 'premium': Federer con Rafa Nadal. Así lo ha pedido el tenista que está dando sus últimos pasos en este deporte.

"Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto", dijo Federer en 'SRF News'. Eso está en manos de Bjorn Borg, capitán del equipo de Europa.

"An artist on the court" 🎾🎨

John McEnroe and Bjorn Borg laud Roger Federer who is playing his final professional tournament this weekend pic.twitter.com/VyoYwAHrHv