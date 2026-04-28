¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Vit Kopriva en el Mutua Madrid Open? Horario y dónde ver en TV

La joven promesa española se medirá este martes ante el tenista checo a las 16:00 hora española en la pista Manolo Santana. Si logra avanzar a los cuartos de final, podría enfrentarse a Sinner.

El fenómeno de Rafa Jódar continúa vigente en el Mutua Madrid Open. El tenista español ya está en la ronda de octavos de final tras batir a Jesper de Jong, Álex de Miñaur y Joao Fonseca en las rondas previas.

Su próximo encuentro será este martes 28 de abril en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica. Sobre las 16:00 horas, el de Leganés volverá a ser recibido entre aplausos por el público local antes de enfrentarse al tenista checo, Vit Kopriva.

El número 66 del ranking ATP también ha dejado atrás a varios tenistas de gran nivel como Zhizhen Zhang, Andrey Rublev y Arthur Rinderknech, este último por retirada en el segundo set.

Por su parte, Jódar continúa triunfando en el Masters 1000 de Madrid, manteniendo un registro excelente en tierra batida con 11 victorias y una derrota. Su anterior triunfo en el ATP 250 de Marrakech, su rendimiento en el Conde de Godó y, ahora, en el Mutua Madrid Open, han provocado que suba puesto en el ranking ATP de forma progresiva.

En caso de que el español pase de ronda, se podría enfrentar a Jannik Sinner en los cuartos de final, si el italiano también sella su pase este martes ante Cameron Norrie.

Horario y dónde ver en TV

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El partido entre Rafa Jódar y Vit Kopriva de este martes 28 de abril se disputará a las 16:00 hora española. El encuentro de octavos de final del Mutua Madrid Open se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.