Rafa Nadal ha arrancado con buen pie su andadura en el US Open. Después de vencer en las tres primeras rondas a Hijikata, Fognini y Gasquet, se cruzará en octavos de final con el estadounidense Frances Tiafoe, que juega en casa. El tenista español buscará su 23º Grand Slam y el tercero del año, tras hacerse con el Open de Australia y Roland Garros.

A pesar de que estuvo casi dos meses sin competir a causa de una lesión que sufrió en Wimbledon, Nadal ha demostrado volver a un buen nivel de forma. Incluso se perdió el Masters 1000 de Canadá para ultimar su puesta a punto y poder mostrar su mejor versión en el torneo americano. Además, en el Masters 1000 de Cincinnati, cayó en el primer partido frente al croata Coric.

Aunque reconoce que tendrá que estar a su mejor nivel para vencer a su rival. "Ante Tiafoe tengo que mejorar mucho si quiero tener opciones", comentó. De hecho, el tenista americano ha mostrado un muy buen nivel en el torneo, ganando a sus rivales en tres sets, siendo uno de ellos el argentino Diego Schwartzmann.

Ambos tenistas se han enfrentado en tan solo dos ocasiones, y en las dos Nadal se ha llevado la victoria. Ambas fueron en 2019, una en el Masters 1000 de Madrid y otra en los cuartos de final del Open de Australia. Nadal ahora mismo ocupa el puesto número 3 del ranking, mientras que Tiafoe es el número 26.

Las ausencias de Novak Djokovic (por no vacunarse y no poder entrar en el país) y de Daniil Medvedev, eliminado por Nick Kyrgios, hacen que el camino se haya facilitado para el de Manacor para no solo ganar el torneo, sino para convertirse en nuevo número 1 del ranking ATP.

De hecho, la derrota del ruso ya garantiza que el finalizar el US Open habrá un nuevo número 1. Carlos Alcaraz o Casper Ruud son otros dos tenistas con opciones de salir del torneo como números 1. El español se enfrentará en octavos al croata Cilic y el noruego al italiano Berrettini.

Horario y dónde ver

El partido de octavos de final del US Open entre Nadal y Tiafoe se podrá ver en Eurosport y Eurosport Player este lunes a partir de las 19.15 horas, después de que finalice el partido femenino entre Kvitota y Pegula, que comienza a las 18.00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Arthur Ashe Stadium.