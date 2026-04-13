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Horario y dónde ver en TV el debut de Alcaraz en el Conde de Godó

El murciano ya conoce su rival en el primer partido que disputará después de la derrota ante Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Montecarlo.

¿Cuándo y cómo puede recuperar Carlos Alcaraz el número 1 tras caer en Montecarlo ante Sinner?¿Cuándo y cómo puede recuperar Carlos Alcaraz el número 1 tras caer en Montecarlo ante Sinner?Getty

Carlos Alcaraz ya piensa en el próximo objetivo. El murciano debe dejar atrás la derrota ante Jannik Sinner para centrarse en intentar alzarse con un nuevo título. El Conde de Godó dará comienzo para Carlitos el próximo martes.

En el recuerdo, más allá de la final en Montecarlo, está también el duelo ante Holger Rune hace poco menos de un año. Alcaraz perdió la final del Godó ante el danés en solo dos sets precisamente después de alzarse con el título en la pista central del Mónaco Country-Club.

Horario, rival y dónde ver en TV

Alcaraz comenzará su andadura en el Conde de Godó ante el finlandés Otto Virtanen, número 130 del mundo. El encuentro está fijado para las 16:00h de la tarde aunque, como es habitual en rondas con tantos partidos, el horario podría ser flexible.

El partido entre Carlitos y Virtanen podrá seguirse en directo a través de los canales de RTVE y Movistar+. Todo en un nuevo comienzo para Alcaraz de cara a seguir ganando confianza en tierra y prepararse para Roland Garros.

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