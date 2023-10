Con Roger Federer retirado, Rafa Nadal preparándose para un 'last dance' en 2024 tras un 2023 prácticamente en blanco y Novak Djokovic agrandando su palmarés en la recta final de su carrera, cada vez está más cerca el relevo de la 'Next Gen' al 'Big Three'.

Los Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune o Ben Shelton vienen pisando fuerte, pero llegar al nivel del suizo, español y serbio son palabras mayores.

Analizando ese futuro 'sorpasso' en declaraciones recogidas por 'Mallorca Bulletin', Toni Nadal ha mostrado su "preocupación" por el futuro.

Según el exentrenador de Rafa y actual preparador de Felix Auger-Aliassime, ve graves problemas en dos factores: el compromiso y el cuerpo técnico.

"El compromiso de Rafa con el deporte y sus aficionados nunca se tambaleó. Cuando era su entrenador, nunca no perdíamos un día de entrenos, no había ni domingos ni vacaciones de Navidad", ha explicado.

"Rafa siempre ha hecho grandes esfuerzos dentro y fuera de la pista, sabía que iba a ser muy bueno cuando empezamos, pero no podía imaginarme que conseguiría 22 Grand Slams, sin mencionar Copa Davis ni Juegos Olímpicos", ha añadido sobre la importancia de la constancia que tanto ha marcado al 'Big Three'.

"Ha sido una generación inusual. Con Rafa, Novak y Roger tan dominantes, mucho más que cualquier otra generación con tres tipos ganando de 35 a 40 Grand Slams entre los tres. Tuvimos la era de McEnroe, luego Agassi, y ahora estamos viendo a una nueva generación. Me preocupan los jóvenes tenistas de hoy", ha señalado.

El círculo del tenista

Otro problema que ve Nadal radica en el cuerpo técnico que rodea al tenista, cada vez más abultado y variopinto.

"Los equipos de los jugadores se han vuelto muy grandes, muchas estadísticas, análisis, nutricionistas y entrenadores mentales", ha explicado el tío de Nadal.

"Rafa nunca tuvo entrenador mental ni nutricionista. Solía ser solo Rafa y yo. Hoy hay tanta información que se vuelve confuso, todo sobre críticas positivas. Eso no siempre funciona, conduce a una mayor frustración cuando pierden", ha añadido, incidiendo en el porqué del problema.