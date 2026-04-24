"Es algo único": la reacción de Rafa Nadal al jugar en las pistas del Santiago Bernabéu

"Es algo único para la historia": la reacción de Nadal al jugar en las pistas del Santiago Bernabéu

El integrante del 'Big Three' estuvo presente en la inauguración de las pistas de tierra batida del estadio del Real Madrid, junto a otros tenistas y jugadores de la plantilla blanca.

El Santiago Bernabéu ha abierto sus puertas para albergar los entrenamientos de los tenistas para el Mutua Madrid Open. El Real Madrid ha habilitado en su estadio varias pistas de tierra batida, en donde tenistas de talla mundial podrán entrenar de cara a sus encuentros.

Durante la inauguración de las pistas ha estado presente Rafa Nadal, acompañado de otros tenistas como Jannik Sinner o Iga Swiatek, además de futbolistas del conjunto blanco como Thibaut Courtois y Jude Bellingham.

"Espectacular. Poco más se puede pedir. También es cierto que cuando se hizo este estadio único, se hizo pensando en que pudiesen ocurrir cosas como estas", comentó el extenista manacorí a los micrófonos de 'Real Madrid TV', tras jugar en las pistas junto a Sinner, Courtois y Bellingham.

Nadal es un célebre seguidor del Real Madrid desde pequeño, por lo que poder jugar al tenis en el estadio de su equipo ha sido algo especial para él. "Poder jugar al tenis en este lugar es algo único y que queda para la historia. Para todos, venir a uno de los lugares más especiales del mundo del deporte es impresionante", añadió el ganador de 22 Grand Slams.