El llamativo 'top' de Alcaraz: Carlos escoge las tres victorias más importantes de su carrera

El consejo de una leyenda del tenis a Carlos Alcaraz tras caer en Miami: "¡Supongo que funcionó!"

El de El Palmar ha alcanzado las 300 victorias en el circuito ATP en Montecarlo, tras el partido escogió los tres triunfos más relevantes de su trayectoria.

Carlos Alcaraz continúa haciendo historia en el mundo del tenis. El murciano alcanzó en el Masters 1000 de Montecarlo las 300 victorias en el circuito ATP. Una cifra especial y que continúa consolidándole como uno de los mejores tenistas de la historia.

Tras el partido, el número uno del mundo fue preguntado por las tres victorias más importantes obtenidas a lo largo de su carrera. Carlos no dudó y quiso recordar su primera victoria en el circuito: "La primera siempre es especial... Fue contra Albert Ramos en el Open de Rio 2020".

Sin embargo, para las otras dos se lo pensó un poco más pero acabó decantándose por "la final de Roland Garros" en la que se impuso a Jannik Sinner en 2025. Y por último escogió "el primer Wimbledon ante (Novak) Djokovic": "Es la primera que se me viene a la mente".

Sin duda, tres partidos que han definido la exitosa y aún corta carrera del murciano. Está claro que muchos más duelos podrían haber entrado en este 'top 3', pero Alcaraz acabó decantándose por estos tres como los más importantes para la consolidación de la excepcional carrera que el murciano ha construido en tan pocos años.

Ya van 300 victorias y sumando. Por ahora, tras imponerse a Aleksandr Bublik sigue avanzando en Mónaco y Valentin Vacherot será su próxima prueba en semifinales. Un duelo vital para la permanencia como mejor tenista del mundo y que, en caso de vencer, le podría situar en la primera hipotética final del año ante su máximo rival, Jannik Sinner.