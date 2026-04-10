Alcaraz desvela el aspecto del juego de Sinner que le gustaría tener

El murciano, tras meterse en semifinales del Maters 1.000 de Montecarlo, dejó un llamativo mensaje en sala de prensa en el que confesó qué característica del juego de su máximo rival le gustaría más tener.

Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo. El murciano ha pasado por encima de Alexandr Bublik después de firmar una gran actuación. 6-3 y 6-0 ha sido el resultado final de un encuentro que le ha servido a Carlitos para recuperar sensaciones.

Tras algunos duelos con dudas en su juego, el murciano ha vuelto a sentirse cómodo en el torneo que inaugura la 'temporada de tierra batida'. En semifinales, Alcaraz se enfrentará a Valentin Vacherot, el gran favorito del público monegasco debido a que juega en 'casa'.

La otra semifinal la jugarán Jannik Sinner y Alexander Zverev. El italiano está mostrando un nivel espectacular y es el gran favorito a llevarse el título. Carlitos no ha tenido problema en hablar de él en rueda de prensa.

Alcaraz ha revelado qué aspectos le "robaría" a Sinner de su juego: "Un par de cosas, sinceramente. Sus transiciones para defender, cuando lo está haciendo, y pasa al ataque; la manera en la que se aproxima a la pelota para pasar al ataque y ser agresivo. No sabría como explicarlo, pero se trata de la forma en la que caza la bola, creo que es increíble".

"Siempre parece que golpea la bola en el punto dulce de la raqueta, y es algo en lo que me fijo muchas veces. El otro aspecto es el servicio. Ha mejorado muchísimo su saque en los últimos seis meses, tanto el primero como el segundo", confesó Carlitos.

"Es algo en lo que yo también quiero mejorar, y a veces me fijo en qué ha hecho él de forma distinta en los últimos seis meses, para ver si yo también puedo hacerlo. Diría esas dos cosas, son impresionantes, y yo también me fijo en él en ocasiones", concluyó el número uno del mundo.