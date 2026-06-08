Deportividad ante todo: así felicitó Flavio Cobolli a Zverev por su primer Grand Slam pese a su derrota

Deportividad ante todo: Flavio Cobolli felicita a Zverev por su primer Grand Slam pese a su derrota

El tenista italiano felicitó a su amigo y rival por su primer major tras tres finales perdidas, y se sintió orgulloso de su rendimiento y esfuerzo durante el torneo.

Roland Garros tiene un nuevo ganador. El Abierto de Francia ha vivido cómo Alexander Zverev se coronaba como el ganador del torneo, tras varios años intentándolo sin éxito. Flavio Cobolli, su rival al otro lado de la pista, se lo puso difícil, pero finalmente sucumbió en el quinto set (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6).

Tras ganar el último punto, Zverev cayó a la arcilla parisina llorando y sin terminar de creer que cumplió su sueño. De esta forma, el teutón se ha hecho con su primer Grand Slam, después de haber perdido tres finales.

Por su parte, Cobolli no pudo conseguir su ansiada meta, pero demostró su amplia deportividad al dedicarle unas preciosas palabras a Zverev. "Quiero empezar contigo, Alex. Si alguien me preguntaba quién merecía más este título, siempre decía que tú", aseguró el italiano tras el partido.

"Ha sido un honor para nuestra relación compartir la pista contigo hoy. Me alegro por ti... Ahora que has cumplido tu sueño, déjame ganar a mí la próxima vez", añadió Cobolli, elogiando a su rival y amigo.

A pesar de su ajustada derrota, el tenista italiano señaló por qué Zverev merecía más este título que él mismo. "Nunca es fácil jugar por primera vez en este escenario, en este tipo de partidos. Por eso dije que lo merecía más que yo, no solo porque ganó, sino también por lo que ha hecho en su carrera", concluyó Flavio.

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