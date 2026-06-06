Una extenista explota contra Zverev tras sus declaraciones en Roland Garros: "Es una falta de respeto enorme"

El tenista alemán alcanzó la gran final del Abierto de París tras imponerse a Jakub Mensik, sin embargo, tras el duelo compartió unas polémicas palabras que han generado bastante revuelo en el mundo del tenis.

Alexander Zverev tendrá la oportunidad de hacerse con su primer Grand Slam en París, después de clasificar a la final de Roland Garros tras imponerse a Jakub Mensik. Tras el duelo de semifinales, el alemán ofreció unas declaraciones a pie de pista que han generado polémica en a pocas horas del duelo ante Flavio Cobolli.

"Somos deportistas. Muy pocos tenemos algo en la cabeza, de cualquier manera. A veces es mejor ser estúpido y no pensar demasiado", contestaba Zverev a Álex Corretja, despertando las risas de la Chatrier. Sin embargo, estas palabras no han sentado bien a todos, pues el tenista está afrontando fuertes críticas en redes sociales, entre las que destaca la respuesta de la extenista Alizé Cornet.

"La inutilidad de esta declaración me deja perpleja. Decir que los deportistas no tienen cabeza… Vale, habla por ti mismo, pero todos estamos en el mismo barco. En serio, es una locura pensarlo, decir eso en plena pista. Es una falta de respeto enorme hacia los jugadores, hacia los deportistas", declaraba la francesa en 'France TV'.

Y Cornet cerró su discurso con un último apunte que terminó de confirmar que la exjugadora no quedó satisfecha con las palabras del alemán: "Si pretendía ser gracioso, no lo fue. Estoy seguro de que no eres estúpido, de lo contrario no serías el campeón que eres".

Este domingo Zverev volverá a competir en París para medirse en la final de Roland Garros a Flavio Cobolli y terminar de conquistar finalmente el ansiado Grand Slam que aún echa en falta en su carrera.

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