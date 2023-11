Era esperado. Sin duda lo era. Pero no por ser esperado deja de ser doloroso. No por ser esperado deja de doler ver a Rafa Nadal tan abajo en el ranking ATP. Ver a Nadal cada vez más abajo en el ranking ATP. Después de que tras el US Open descendiese hasta el puesto 239 en la última medición de los mejores tenistas del mundo hay que irse muy al fondo para ver el nombre del balear.

Para ver a quien no hace demasiado era número 1 del mundo. A quien en cada torneo que jugaba sabías que tenía no pocas opciones de ganar. Ahora, tras su lesión, para ver a Rafa en el ranking de la ATP hay que bajar hasta el puesto 662...

Porque Rafa ha perdido ahora 210 puntos por no jugar el Masters 1.000 de París. Porque Rafa lleva sin jugar desde el 18 de enero. Porque Rafa está lesionado. Recuperándose después de que esa lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda le dejara K.O. en el Open de Australia.

Le quedan las 'wild cards'

Y él lo dejó más que claro. Lo dejó totalmente claro: "No jugaré de nuevo hasta que no me recupere por completo".

Nadal tiene, en estos momentos, 45 puntos en el ranking. Aún con las 'wild cards' para los torneos futuros, Rafa se verá las caras en su vuelta, recién recuperado, con los mejores tenistas del planeta. Porque para empezar, en esas primeras rondas, debería jugar con los top 10 del mundo.

Puede ser Australia la fecha en la que Nadal vuelva. Él, sin prisa. Quiere recuperarse. Quiere estar bien. Quiere volver a disfrutar del tenis y, quién sabe, formar pareja con Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024.