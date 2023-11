Novak Djokovic sigue intratable. Después de coronarse en París tras vencer a Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3, el serbio no tiene rival ahora mismo en el ranking y cada vez está más cerca de conseguir sus objetivos para este año.

Precisamente fue después del triunfo en la capital francesa cuando 'Nole' hizo claros sus objetivos para lo que queda de temporada: "Creo que necesito una victoria más para asegurarme el número uno, ese es mi principal objetivo, aparte de la Copa Davis".

"Iré a Turín, donde cada partido será como una final de un gran torneo. Cada encuentro tiene muchos puntos, mucha importancia. Llegaré con buenos sentimientos, mucha confianza. No he perdido ningún partido desde la final de Wimbledon. Terminar el año número uno y la Copa Davis son mis objetivos principales", explicó Djokovic en rueda de prensa.

Novak también habló de los problemas de estómago que ha sufrido durante todo el torneo: "No he podido comer mucho estos días, tan solo una vez por día. Una vez sales a pista, como deportista profesional, lo ves muy claro. O dejas que las circunstancias y sentimientos te dominen o tú las dominas. No hay término medio".

Djokovic afrontará la próxima semana las Finales del ATP, también conocidas históricamente como la Copa de Maestros. El serbio podría certificar el número uno si un milagro de Carlos Alcaraz no lo impide.