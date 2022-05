Muchos deportistas se han alejado de las redes sociales debido a los constantes mensajes de odio que reciben. La tenista Paula Badosa es una de ellas. Ella misma ha explicado el motivo, asegurando que algunos comentarios pueden llegar a "hacer daño".

"Lo primero ha sido eliminarme las redes sociales. Es algo que hace daño, desde fuera es fácil hablar y estar constantemente juzgando. Yo estoy mucho con mi entorno y trato de hablar las cosas y expresar cómo estoy en cada momento", ha expresado la española.

Y es que en los últimos tiempos ha sufrido mucha presión después de su victoria en Indian Wells y Sidney: "Siempre he creído en mí, pero no me lo esperaba de un día para otro, no es fácil de llevar. Pasas de no ser tan conocido a estar muy expuesta, la gente espera que ganes cada partido".

Con respecto a Roland Garros, Badosa lamenta que no llega en su mejor momento: "No llego como me gustaría. Preferiría tener más tranquilidad, estar menos expuesta. De la gira de tierra, habría cambiado no jugar algún torneo, no voy a decir cuál".

"Físicamente, estoy preparada, he trabajado muy bien. Pero, mentalmente, me gustaría llegar un poco más tranquila. Voy con ganas, eso siempre, y con nervios. Es especial e importante. El año pasado me fue bien, aunque me quedé con la espina clavada, ojalá me vaya mejor", comenta.

Nadal ha "malacostumbrado"

Preguntada por Rafa Nadal, Badosa afirma que "hace daño ir detrás de él": "s el mejor deportista de la historia, no sólo de España, y obviamente hace daño salir detrás de él. Repetir lo de Rafa es imposible, ojalá me equivoque".

"Hacer unos cuartos de Grand Slam o unas semifinales de Masters 1.000 saben a poco porque él nos ha malacostumbrado. A nivel profesional, no es bueno compararnos con él", dice sobre el balear.

Con respecto a Carlos Alcaraz, también pide que paren las comparaciones con Nadal: "Es Carlos Alcaraz y solo va a ser Carlos Alcaraz, no busquemos parecidos a lo que tenemos con Rafa Nadal. Ojalá lo haga igual o mejor, eso sería una alegría para el deporte español, pero estaría bien que le dejásemos como Carlitos, que es como a él le gusta".