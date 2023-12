Rafa Nadal ya sabe quién será su rival en Brisbane. En el que será su debut, en solitario, en el torneo oceánico. El balear, que llevaba casi un año sin disputar un solo partido de tenis, se medirá al siempre competitivo Dominic Thiem.

A un jugador que, en 2020, ganó el US Open frente a Alexander Zverev pero que en este campeonato no está del todo fino. Porque ha sufrido, y no precisamente poco, en su periplo en Brisbane.

El ahora número 90 del ranking de la ATP ha ganado un total de 17 títulos, jugando además una final del Open de Australia y dos de Roland Garros.

Se han enfrentado en 15 ocasiones

En una de ellas perdió frente a Rafa. Frente a un Rafa contra el que ha jugado 15 veces. Nadal, frente a Thiem, ha logrado nueve triunfos cediendo en seis ocasiones.

Eso sí, en las dos últimas ocasiones en las que ambos se han enfrentado ha sido Thiem el que se ha hecho con la victoria.

Nadal, recuperando emociones

Nadal ya ha empuñado la raqueta en Brisbane. El balear ha disputado el dobles junto a Marc López, recuperando sensaciones y emociones en un encuentro que, eso sí, acabó con derrota de la pareja española frente a Purcell y Thompson.

Será el 2 de enero, con un horario aún por determinar, cuando Nadal vuelva en solitario a una pista de tenis en partido oficial. Su rival, el campeón del US Open 2020.