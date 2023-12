Rafa Nadal ya está de vuelta. El balear ha saltado a la pista para disputar el dobles en Brisbane junto a Marc López en la que, tal y como dijo antes del envite, podría ser su última gira por Australia. En la que, como confirmó, podría ser su última vez en el continente oceánico.

Así lo dijo el 22 veces campeón de Grand Slam: "Es evidente de que hay muchas opciones de que sea mi última gira en Australia... pero sí estoy aquí en 2024 no me recordéis esto".

"Pero sí, es altamente probable. No sé si mi cuerpo me dejará disfrutar tanto del tenis como en estos 20 años, o si me deja ser competitivo", cuenta.

"No me importa si gano o si pierdo"

Porque para Nadal el objetivo es claro: "No me importa si gano o si pierdo. No me importa ganar los torneos más importantes sino la manera en la que me haga sentir feliz. Sentir que puedo entrar en pista y jugar contra cualquiera".

"He echado de menos estar listo para competir, pero mi cuerpo no estaba preparado. Por eso no he podido competir. Echaba de menos estar sano, despertarme sin dolor y poder tener una vida normal. Cuando comencé a sentir eso estaba seguro de que llegaría a estar impaciente para competir", afirma.

"No te dirán que soy un desastre"

Y eso es algo sobre lo que han hablado sus rivales: "No te van a decir que soy un desastre. No tiene mucho valor, si yo estuviera en su lugar no diría cosas malas de otro tenista".

"No tengo las expectativas que tenía en el pasado. Si soy realista estoy feliz por cómo estoy entrenando. No he tenido tiempo para alcanzar un nivel decente", sentencia.