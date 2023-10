Carlos Alcaraz sigue en su 'persecución' por el número 1 del tenis mundial. Sigue en manos de Novak Djokovic... de momento. El murciano tendrá una oportunidad en su próximo torneo, en Shanghái.

Es su objetivo de cara a final de curso. "Después de los torneos que ya he tenido, estoy pensando en el número uno, en ser capaz de lograr el número uno", ha comentado sin morderse la lengua.

Djokovic es su 'obsesión'. En un vídeo publicado por 'Tennis TV' ha respondido cuántas veces piensa en el tenista serbio a lo largo del día. Y Carlitos ha respondido entre risas.

"En casi todos los entrenamientos. Entreno con un objetivo, voy a los torneos con un objetivo. Estoy intentando ser el número 1 del mundo. Djokovic está en mi mente casi en cada entrenamiento...", ha respondido el de Murcia.

E insiste en su objetivo: "Tengo que trabajar para alcanzarle". Sus opciones de finalizar el año como número 1 son altas. Shanghái, siguiente reto.

"How much is Novak Djokovic on your mind?"

"Almost in every practice!" 🤣@carlosalcaraz on his rivalry with @DjokerNole! pic.twitter.com/GTDebDqS5h