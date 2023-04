Carlos Alcaraz ya se encuentra enfocado en su próximo objetivo, ganar el Mutua Madrid Open. Aunque este propósito lleva consigo el plan para volver a ser el número 1 del mundo, y la culminación perfecta: Roland Garros.

Con respecto a lo que sería su segundo Grand Slam y el primero sobre la tierra batida de París, Alcaraz ha revelado en 'Marca' cuál sería el mayor de sus deseos: "Me encantaría jugar con él en Roland Garros, medirme a él.. yo creo que podría ganarle, pero Rafa allí tiene mil vidas."

Ni la final de la Champions, ni la mejor carrera de Fórmula 1 o la mejor exhibición de Marc Márquez tendrían tanta repercusión a nivel mediático como una final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

La explicación de Carlitos es clara, y se debe a la grandeza de Rafa: "Yo siempre he dicho que me gusta jugar contra los mejores y Nadal es uno de los mejores de la historia, no hay duda de ello", dijo.

No cabe duda de que el tenista balear tiene en París una relación de amor con los triunfos: "Su torneo es Roland Garros, tiene más títulos, pero este es el más simbólico para él.", añadió.

El manacorí podría lograr su Grand Slam número 23 en París, y el murciano el segundo a sus 19 años.

¿Qué le inspira Rafa Nadal?

Carlos Alcaraz reconoce que "el coraje y el gen ganador que tiene dentro" de la pista son lo que marcan la diferencia en Nadal. Al final, esa rabia que tiene en pista de querer ganar y hacer lo posible para ganar... de no irse nunca, de no rendirse nunca e ir a por todas."

Son detalles más que suficientes que hacen que Rafa sea el espejo al que se miran todas las jóvenes promesas como Alcaraz: "Para mí mentalmente es un ejemplo y lo es también en el resto de ámbitos".

"El mantenerte fuerte mentalmente para buscar soluciones es algo que me gustaría coger de Rafa", explica. Esto se debe a las capacidades camaleónicas de Nadal para adaptarse a cualquier situación.

Nadal siempre va a ir como favorito

Los 14 logros de Nadal sobre la arcilla de París marcan la diferencia "Un jugador que ha ganado 14 veces un torneo siempre va a ir como favorito". El de El Palmar ve "casi imposible" que alguien pueda alcanzar ese número de títulos, pero él mismo se ha puesto esa meta.

"Pero vamos a intentarlo, en la vida hay que ponerse retos, ojalá pueda parecerme en esto a Rafa...", zanjó.