Carlos Alcaraz puede recuperar el número 1 del mundo en Madrid si se lleva la victoria. La baja de Novak Djokovic por lesión le abre el camino. También la de Rafa Nadal, que sigue trabajando y recuperándose para estar disponible en el torneo de Roland Garros.

El murciano cree que con esas bajas Madrid podría ser "más fácil": "Obviamente, cuando no están los mejores digamos que es un poquito más fácil. Como siempre he dicho, todos los jugadores son muy buenos y tienen un nivel muy alto...".

"Cada jugador pienso que puede ganar el título, así que no nos confiamos por las bajas que hay. Es una pena no poder disfrutar de ellos en vivo, pero al final no nos sentimos favoritos ni nada. Vamos partido a partido y a ver contra quién nos toca", ha expresado el número 2 del mundo.

No cree que sea un fracaso no ganar el torneo: "Cuando vamos a cada torneo, pensamos que lo podemos ganar y vamos a intentarlo. Pero, si no lo hacemos, para mí no sería un fracaso. Salir del torneo pensando que he fracasado sería por el nivel que he mostrado o por la actitud, que para mí es lo más importante...".

Nadal, ausente por lesión, es el único tenista que ha repetido título en la tierra de Madrid. Alcaraz está ante ese reto: "Jugar en Madrid es súper especial para mí, es un torneo que me hizo mucha ilusión ganarlo el año pasado y no pierdo esa ilusión. Vamos a intentar ganarlo este año también, pero lo de Rafa y las comparaciones es algo en lo que no pienso".

Madrid es la siguiente cita en su calendario, aunque todos los tenistas ya miran a Roland Garros de reojo en el calendario: "Lo malo del calendario de un tenista es que no sabes los partidos que vas a jugar. No puedes dar por hecho que vas a ganar un torneo o que vas a llegar a rondas finales".

"Es verdad que hay torneos muy importantes a lo largo del año, torneos que no puedes perderte y tienes que llegar lo mejor posible a esos torneos. Sí que es un calendario muy apretado, pero que cada jugador lo lleva de una manera", ha sentenciado el murciano.