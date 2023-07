Después de superar aHolger Runeen tres sets (7-6 (3), 6-4 y 6-4) , el siguiente reto deCarlos Alcaraz en Wimbledon será derrotar al ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final. Un duelo entre el número uno y el tres del mundo con futuro y que promete ser un partido a la altura del torneo y de estos dos tenistas

En 2021 y 2022 'Carlitos' no había alcanzado las semifinales en 'La Catedral del Tenis', por lo que ilusión no le faltará para buscar un puesto en la gran final de este domingo y resarcirse de lo ocurrido en Roland Garros..

En total se han enfrentado en dos ocasiones, con una victoria para cada uno, la última este mismo año en la final de Indian Weells, donde Alcaraz salió victorioso. Aunque el ruso le derrotó en segunda ronda de Wimbledon hace dos ediciones.

El partido de semifinales entre Alcaraz y Medvedev se disputará este viernes 14 de julio, en la pista central del All England Club. Todavía sin horario oficial, se espera que el duelo entre ambos no comience hasta primera hora de la tarde.

Se podrá ver en televisión a través de 'Movistar'. Además, laSexta, en su especial de tenis, ofrecerá la crónica y las declaraciones de los protagonistas una vez que finalice el encuentro.

