Estados Unidos se ha visto obligado a despedirse de una de sus estrellas antes de lo esperado. El US Open anunció en la noche de este jueves queNick Kyrgios no disputará el cuarto Grand Slam del año.

El tenista australiano, que ya fue baja en Roland Garros y Wimbledonse había entrenando con varios vendajes en su muñeca, con la mirada puesta en el 28 de agosto.

Kyrgios tan solo ha jugado un partido ATP este año. Sus ausencias en el Open de Australia y Wimbledon se debían a lesiones en la rodilla y el pie, y es que fue víctima de un atraco a punta de pistola y sufrió un corte.

Además, el australiano se retiró de Wimbledon un día antes de que comenzase el torneo por una rotura de ligamentos en su muñeca. Su historial con las lesiones incluso le llevó a pasarse a ser el entrenador de su amigo Frances Tiafoe en la exhibición UTS Los Ángeles el pasado 21 de julio.

Esta situación convertida en un calvario hace que a sus 28 años se sitúe en el puesto 92 del ranking mundial, descendiendo 57 puestos en la clasificación ATP.

Hay que destacar que en 2022 llegó hasta lafinal de Wimbledon contra Novak Djokovic, y en el US Open consiguió alcanzar los cuartos de final por primera vez.

Por todo ello, el Grand Slam estadounidense le ha deseado una pronta recuperación:

Nick Kyrgios, a 2022 quarterfinalist, is out of this year's US Open.

Hope to you see back on the court soon, Nick! pic.twitter.com/sbQNKnyL8n