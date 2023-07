Habrá que esperar para ver de nuevo a Nick Kyrgios compitiendo en el circuito. Tan solo ha jugado un partido desde el 23 de diciembre, y para colmo el tenista australiano se ha vuelto a resentir de sus molestias físicas que le privaron de participar en Wimbledon.

El australiano iba ser el gran protagonista en Los Ángeles, en la exhibición UTS que se disputará del 21 al 23 de julio. Debido a su inesperada recaída, Benoit Paire jugará en su lugar.

Aún así, Kyrgios hará algo que no ha hecho nunca, ser entrenador. "Seguiré viniendo a Los Ángeles y al evento de la UTS", declaró el martes en un comunicado.

Su buen amigo Frances Tiafoe estará a las órdenes del tenista más atormentado, debido a que su veterano entrenador no podrá viajar. El espectáculo con Nyck Kyrgios en el área técnica está más que garantizado.

Happy to read that you’ll be there on site with us @NickKyrgios. You’re one of us. pic.twitter.com/ch1vJcJRxu