"Si yo fuera su entrenador..."
El consejo de Toni Nadal a Sinner para evitar otra derrota como en Roland Garros
El exentrenador de Rafa Nadal ha analizado la extraña caída del italiano en el Abierto de Francia y le ha recomendado tomarse unas semanas de descanso para no sufrir otra "decepción".
La derrota de Jannik Sinner es el tópico más comentado en Roland Garros. La caída anticipada del italiano frente a Juan Manuel Cerúndulo (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) sorprendió a los asistentes al partido y a muchos expertos en tenis. Siendo uno de ellos Toni Nadal, tío de Rafael Nadal.
En una columna escrita en 'El País', el exentrenador del manacorí ha analizado el motivo de la derrota del número uno del mundo, haciendo énfasis en el poco descanso que ha tenido. "Esta edición será recordada por la derrota prematura del actual número uno del mundo", señala Nadal.
"Si bien la victoria del argentino fue sorprendente en sí misma, la forma en que se produjo lo fue aún más. La mayoría sugirió un posible caso de agotamiento por calor que podría haberle provocado falta de energía, pero tanto él como su equipo lo negaron rápidamente", relata el extécnico, sobre cómo sucedió su fracaso.
A pesar de desconocerse el motivo de su derrota, Nadal ha mandado un consejo al propio tenista y su equipo. "Tiene un gran equipo; si yo fuera su entrenador, le dejaría tomarse unos días libres y luego volvería a entrenar. Viene de unas semanas y meses muy duros, con un enorme gasto de energía, y siente la necesidad de un descanso mental", añade.
Por último, Nadal ha recomendado al italiano que se prepare para el próximo Grand Slam, sin asistir a la gira británica. "Yo me prepararía para Wimbledon, que es otro gran objetivo para él. Lo importante es que la decepción no se prolongue. Es la mejor decisión posible para él, así que sin duda es una decisión inteligente", concluye Toni en su columna.
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