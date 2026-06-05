"Cuando yo jugaba..."
Tremendo 'palo' de Andre Agassi a Sinner por su derrota en Roland Garros: "No hay excusa"
La leyenda estadounidense del tenis ha cargado contra la preparación física del número uno del mundo al caer de forma precipitada ante Juan Manuel Cerúndulo en la arcilla parisina.
La derrota inesperada de Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros ha provocado un aluvión de críticas hacia el tenista italiano. En concreto, el foco de los comentarios contra el número uno del mundo se ha centrado en su preparación y resistencia.
"Cuando yo jugaba, mi cuerpo tenía una resistencia de unas 4 horas. Si hacía calor, bajaba a unas 3 horas y 50 minutos. No variaba mucho", ha relatado Andre Agassi, leyenda estadounidense y ganador de todos los Grand Slams, antes de juzgar al de San Cándido en 'TNT Sports'.
En sí, Agassi ha recordado cómo el año pasado jugó casi seis horas de partido en la final contra Carlos Alcaraz, y esta vez ha caído en menos de dos horas. "Él, que pasó de jugar 5 horas y 30 minutos en la final del año pasado a sucumbir al calor en 1 hora y 45 minutos... hay un fallo en ese tipo de preparación", señala Agassi.
Por último, el extenista ha hecho hincapié en la necesidad de Sinner y su equipo de "averiguar qué tiene que cambiar", para no volver a perder resistencia de esta forma. "Sé que actualmente es el mejor jugador del planeta, pero también sé que no hay excusa para que se quede sin energía después de 1 hora y 45 minutos", concluye Agassi.