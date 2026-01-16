Ahora

La clase continúa intacta: ojo a la masterclass de Federer venciendo a Ruud en el tie break

El suizo ha protagonizado uno de los eventos de exhibición que han dado comienzo al Open de Australia 2026. En este duelo frente al noruego, ha vuelto a demostrar su talento varios años después de su retirada, en una masterclass al alcance de muy pocos a sus 44 años de edad.

Roger Federer sigue dando show más de dos años después de su retirada. El suizo ha protagonizado uno de los momentazos del arranque del Open de Australia al batirse en un tie break con Casper Ruud, número 13 del mundo en el ranking ATP, durante una sesión de entrenamiento en el Rod Laver Arena de Melbourne.

Novak Djokovic fue uno de los espectadores que siguió de cerca el duelo, en el que el 20 veces campeón de Grand Slam demostró que su magia con la raqueta sigue completamente intacta. 7-2 fue el resultado con el que el suizo se impuso a Ruud, después de más de dos años alejado de las pistas en los que solo ha disputado un par de partidos de exhibición en formato dobles con celebridades y amigos del tenista.

El veterano dio toda una 'masterclass' con la raqueta, a sus 44 años (17 más que su rival). Consiguió poner en pie en varias ocasiones a los miles de aficionados presentes en la pista, demostrando que ha dejado atrás los problemas en la rodilla que le llevaron a dejar la competición en 2023.

Sin duda, la carrera de Federer lo consagra como uno de los más grandes de la historia de este deporte. El mago suizo ha vuelto a demostrar que su talento sigue intacto y que, en caso de seguir compitiendo, aún seguiría dando mucha guerra. En los próximos días será el turno de Carlos Alcaraz, que puede hacer historia a sus 22 años y lograr en Melbourne el único grande aún ausente en su palmarés.

