Roger Federer analiza la posibilidad de entrenar a Carlos Alcaraz

El ganador de 20 Grand Slams ha afirmado que "podría darle algunos consejos" al murciano, pero "en este momento" no se ve como entrenador a tiempo completo.

Desde la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero hace ya un mes, muchos nombres han salido en las quinielas para ser el próximo entrenador del murciano.

Sin embargo, en voz de expertos y exjugadores, hay uno que ha sonado con mucha fuerza: Roger Federer.

En Melbourne, donde el suizo está para participar en una exhibición en el marco del Open de Australia, le han preguntado por esta posibilidad.

En primer lugar, el ganador de 20 Grand Slams ha explicado en 'Eurosport' que "será muy importante para Alcaraz encontrar a la persona adecuada a su lado".

Eso sí, por el momento, él no es la figura a la que debe acudir Carlitos: "Podría darle algunos consejos, pero estoy centrado en mis hijos y en mi vida en este momento".