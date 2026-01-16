Ahora

"Fue algo interno, una decisión nuestra"

Carlos Alcaraz rompe su silencio sobre su 'divorcio' con Juan Carlos Ferrero

El número 1 del mundo afirma que tomaron "juntos" la decisión de separarse y que tiene "mucha confianza" en las personas que le rodean ahora.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

Después de que guardara silencio en la previa de su exhibición contra Jannik Sinner en Corea del Sur, Carlos Alcaraz ha hablado del 'caso Ferrero' en la rueda de prensa previa al Open de Australia.

El murciano, después de muchos rumores, ha asegurado que tomó junto a Juan Carlos la decisión de separarse después de una temporada en la que levantó dos Grand Slams y terminó como número 1.

"He formado mi equipo, que en realidad es el mismo que tenía el año pasado con Juan Carlos. Tomamos esa decisión juntos y tengo mucha confianza en las personas que me rodean ahora. Los entrenamientos han ido muy bien, me siento bien y estoy emocionado de comenzar el torneo con este equipo", ha explicado.

A Carlitos le han preguntado por la influencia personal, del equipo y de la familia en la ruptura con Ferrero, y afirmó que fue una decisión consensuada.

"Fue algo interno, una decisión nuestra. En un equipo tan profesional y tan unido como el que tenemos, no se toma ninguna decisión sin ponerla sobre la mesa y hablarla entre todos. Así que fue algo que tratamos de manera interna y lo hicimos así, de forma conjunta y natural", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy
  2. Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla
  3. Julio Iglesias niega las acusaciones de agredir sexualmente a sus trabajadoras: "Nunca había sentido tanta maldad"
  4. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  5. "Bomba a las 9:30": la broma de un pasajero que activa un caza francés y termina en aterrizaje de emergencia en Barcelona
  6. Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle