Carlos Alcaraz rompe su silencio sobre su 'divorcio' con Juan Carlos Ferrero

El número 1 del mundo afirma que tomaron "juntos" la decisión de separarse y que tiene "mucha confianza" en las personas que le rodean ahora.

Después de que guardara silencio en la previa de su exhibición contra Jannik Sinner en Corea del Sur, Carlos Alcaraz ha hablado del 'caso Ferrero' en la rueda de prensa previa al Open de Australia.

El murciano, después de muchos rumores, ha asegurado que tomó junto a Juan Carlos la decisión de separarse después de una temporada en la que levantó dos Grand Slams y terminó como número 1.

"He formado mi equipo, que en realidad es el mismo que tenía el año pasado con Juan Carlos. Tomamos esa decisión juntos y tengo mucha confianza en las personas que me rodean ahora. Los entrenamientos han ido muy bien, me siento bien y estoy emocionado de comenzar el torneo con este equipo", ha explicado.

A Carlitos le han preguntado por la influencia personal, del equipo y de la familia en la ruptura con Ferrero, y afirmó que fue una decisión consensuada.

"Fue algo interno, una decisión nuestra. En un equipo tan profesional y tan unido como el que tenemos, no se toma ninguna decisión sin ponerla sobre la mesa y hablarla entre todos. Así que fue algo que tratamos de manera interna y lo hicimos así, de forma conjunta y natural", ha zanjado.