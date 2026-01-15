El posible camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia

El número 1 del mundo ya conoce a los rivales potenciales a los que se enfrentará para levantar el único Grand Slam que le falta.

Evita a Sinner y Djokovic hasta la final

Tras el sorteo del cuadro principal del Open de Australia 2026, Carlos Alcaraz ya sabe el posible camino que deberá trazar para lograr el gran objetivo que se ha marcado esta temporada: coronarse en Melbourne.

El murciano, que nunca ha pasado de semifinales en terreno 'aussie', debutará ante el local Adam Walton, al que ya ganó en su único enfrentamiento en Queen's 2025.

En segunda ronda le esperaría Hanfmann o Svajda, mientras que las primeras curvitas llegarían en tercera con Korda o Moutet como rivales potenciales.

La primera prueba de fuego podría llegar en octavos de final ante Davidovich o Paul. De Miñaur o Bublik se vislumbran en el horizonte para cuartos y Zverev o Medvedev en semifinales.

Alcaraz no se enfrentará ante Jannik Sinner o Novak Djokovic hasta una hipotética final. Buen sorteo para el número 1 del mundo, aunque no deberá confiarse.