Alarma Djokovic: se retira con dolor del entrenamiento en Australia

El serbio apenas duró 12 minutos en su sesión vespertina de entrenamiento y requirió la asistencia del fisioterapeuta por fuertes dolores en el cuello.

El balcánico duró apenas 12 minutos y tras realizar unos pocos saques, requirió la asistencia de su fisioterapeuta por fuertes dolores en el cuello.

En la sesión matutina el jugador más laureado de la historia perdió contra Daniil Medvedev en la Rod Laver Arena por 7-5.

Eso sí, lo más preocupante ha sido ver al jugador de 38 años, que causó baja en Adelaida, mostrando visibles signos de fatiga en Melbourne.

En principio, este jueves 15 de enero 'Nole' se enfrentará en el Rod Laver Arena a Frances Tiafoe en una exhibición a modo de entrenamientos... y en cuatro días arranca el Open de Australia. Veremos cómo está el serbio.