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Ocurrió el pasado martes

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el España-Egipto en Cornellà

El organismo rector del fútbol mundial ha actuado contra la Federación por los cánticos de "Musulmán el que no bote".

La FIFA abre expediente a España por los cánticos racistas durante el España-Egipto en Cornellà

Este martes la FIFA ha anunciado la apertura de "un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto".

El origen del expediente se debe a los cánticos de "musulmán el que no bote" que hubo durante el España-Egipto disputado el pasado martes 31 de marzo en Cornellà-El Prat.

De hecho, durante la primera parte, en el estadio del Espanyol se lanzó una advertencia a través de los videomarcadores.

"Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas", rezaba el mensaje.

En redes sociales, la Real Federación Española de Fútbol también condenó los hechos: "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios".

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA ha entrado en acción después de que el árbitro registrase los incidentes en el acta del encuentro.

La Federación se podría enfrentar a una multa económica o podría tener la obligación de portar mensajes contra el racismo en sus próximos partidos.

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