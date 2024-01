Tres horas y 25 minutos ha tardado en vencer Carlos Alcaraz a Lorenzo Sonego en la segunda ronda del Open de Australia.

El italiano, por momentos, exprimió al máximo al murciano, que tuvo que ganar el tie-break de la cuarta manga para sacar un pase a la tercera ronda.

Sin embargo, Carlitos ya se empieza a encontrar cómodo en la Rod Laver Arena.

Prueba de ello son dos puntazos por el exterior de la red que han provocado, inluso, los aplusos de su rival.

En tercera ronda se enfrentará al chino Shang Juncheng en un partido que se disputará la madrugada del sábado al domingo.

STOP THAT, CARLOS 🔥@carlosalcaraz goes around the net AGAIN 🤯@AustralianOpen #AusOpen

pic.twitter.com/pWlcwWO2Jl