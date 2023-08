En los últimos días surgió el rumor de que Lance Stroll podía cambiar la Fórmula 1 por el tenis. El primero en mencionar esta opción fue el periodista británico David Croft, que aseguró que piloto de Aston Martin era "uno de los mejores talentos de Canadá" en cuanto al tenis.

De hecho, Croft aseguró que el canadiense podría "correr su última carrera de F1 dentro de un año y medio para hacer algo diferente". Sin embargo, el propio Stroll ha querido zanjar estos rumores desde el paddock de Zandvoort.

"Quiero seguir corriendo, es lo que me encanta hacer", dijo Stroll tras la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos en declaraciones recogidas por 'The Race'.

El de Montreal asegura que es un gran aficionado al tenis y que le gusta coger la raqueta cada vez que tiene tiempo libre, aunque no se ve jugando a nivel profesional: "Me gusta pensar que soy muy bueno, pero no creo que esté preparado para enfrentarme a Djokovic o Alcaraz todavía".

Stroll ha sufrido mucho en el duelo contra Fernando Alonso en las últimas carreras. De hecho, solo ha acabado por delante del asturiano en una carrera esta temporada, y ha protagonizado un gran bajón de rendimiento de la mano de la pérdida de velocidad del AMR23.

Sin embargo, asegura que con las mejoras introducidas por Aston Martin en el Gran Premio de los Países Bajos, el equipo dará un paso adelante. "El coche es competitivo aquí", aseguró Stroll para concluir.