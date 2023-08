Faltan tres días para que de comienzo el último Grand Slam de la temporada, el US Open. Este mismo jueves se celebró el sorteo en el que se configuró el cuadro final. Carlos Alcaraz no se cruzará con su máximo rival, Novak Djokovic, pero eso ya se sabía, debido a que son cabezas de serie 1 y 2 respectivamente.

Aun así, que Carlitos no se vaya a cruzar con su verdugo en Cincinnati, no quiere decir que vaya a tener puesta una alfombra roja que le lleve a revalidar el título. El de El Palmar no salió muy beneficiado en el sorteo del cuadro y se podría enfrentar a rivales muy duros.

Según las predicciones de la propia competición y atendiendo a las posiciones del ranking, Alcaraz se mediría a Cameron Norrie en octavos. A partir de ese encuentro el reto es cada vez mayor. En cuartos le esperaría Jack Sinner, muy sólido en pista dura.

En caso de llegar a semifinales, se vería las caras nada más y nada menos que con Daniil Medvedev, que ya sabe lo que es ganar en Nueva York, lo hizo en 2021 derrotando a Novak Djokovic en la final.

Como también lo sabe Carlos Alcaraz. Cabe recordar que el murciano se alzó con su primer grande en este mismo torneo la temporada pasada. La situación de este año es un tanto distinta. Por primera vez tras dos US Opens con su ausencia, Novak Djokovic volverá a disputar este Grand Slam.

Es el rival a batir de Alcaraz pero solo se enfrentarían en una hipotética final. Un partido en el que estaría en juego solo el titulo debido a que el serbio tiene muy bien encarrilada la batalla por recuperar el número uno.

Si se cumple lo esperado y 'Nole' gana su partido de primera ronda, conseguirá volver a la cima del tenis mundial relegando a Carlitos al segundo lugar.

¿Cuándo debuta Alcaraz?

Es verdad que el camino hasta la final no será fácil para Alcaraz. Sin embargo, antes de llegar a octavos, cuartos o semifinales, debe superar otras rondas. Para dar comienzo a su andadura en Nueva York y presentar su candidatura al título, el murciano se medirá en primera ronda el próximo lunes ante el alemán, Dominik Koepfer, número 78 del mundo.