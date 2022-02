Nick Kyrgios se ha sincerado y ha confesado los peores momentos de su vida a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Autolesiones, pensamientos suicidas, drogas, alcohol... El tenista australiano quiere enterrar su pasado más oscuro y ayudar a concienciar a todas aquellas personas que sufren depresión.

A pesar de estar alejado de las pistas de tenis desde que fuese eliminado en el Abierto de Australia ante el finalista Daniil Medvedev, para posteriormente alzarse con el triunfo en dobles junto a su compañero Thanasi Kokkinakis, Kyrgios continúa en el centro de todas las miradas.

El australiano ha querido abrirse en canal públicamente ante todos sus seguidores tratando un tema tan delicado e importante como es la salud mental, relatando el calvario que vivió hace unos años y que casi le lleva a quitarse la vida.

"Este soy yo hace tres años disputando el Open de Australia. La mayor parte de las personas asumía que me encontraba bien mentalmente, disfrutando de la vida… pero aquel fue uno de mis períodos más oscuros. Si miráis bien, en mi brazo derecho, podéis encontrar la marca de una autolesión", comienza.

"Estaba teniendo pensamientos de suicidio, literalmente estaba luchando por levantarme de la cama, lo último en lo que pensaba era en jugar delante de millones de personas. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, de las drogas, me alejé de mi familia y mis amigos. Sentía como si no pudiera hablar ni confiar en nadie", continúa.

"Todo esto fue el resultado de no abrirme, de negarme a recibir el apoyo de mis seres queridos, de no esforzarme absolutamente nada en ser positivo. Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible en ciertas ocasiones. Entiendo la postura de la gente que piensa que, si te abres a los demás, puede hacerte sentir débil o asustado. Desde aquí te lo digo ahora mismo: está bien, no estás solo", asegura.

"Yo he pasado por esos momentos en los que parecía que las vibraciones de energía positiva nunca iban a llegar. Por favor, no te sientas como si estuvieras solo. Si sientes que no puedes hablar con nadie, yo estoy aquí, comunícate. Estoy orgulloso de decir que le he dado la vuelta por completo a la situación, ahora tengo unas perspectiva completamente diferente de las cosas, ya no doy un solo momento por sentado. Quiero que sepas que eres capaz de alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa", concluye Kyrgios.

La realidad es que Kyrgios ha sorprendido a todos con esta versión desconocida hasta ahora del tenista, desvelando sus reflexiones más profundas y mostrando su lado más humano y valiente.