Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del US Open después de vencer a Lloyd Harris por 6-3, 6-1 y 7-6 en dos horas y 28 minutos. Y, pese a estar lejos todavía, el tenista murciano ya está pensando en una posible final ante Novak Djokovic.

Tras imponerse a Harris, el de El Palmar habló en la rueda de prensa postpartido y desveló qué le gusta del US Open: "Aquí, la energía que te brinda el público es totalmente diferente. Y por mi manera de jugar, que quiero dar espectáculo siempre, yo creo que aquí es donde más me gusta jugar. Me lo paso bien con el público".

Además, el tenista murciano analizó lo que está sucediendo en el otro lado del cuadro, en el que está Djokovic. Por el lado del serbio están cayendo la mayoría de cabezas de serie, algo que ha sorprendido a Alcaraz.

"Me sorprendió que Rune y algunos jugadores top hayan caído tan pronto en el torneo, la verdad que sorprende este tipo de resultados. Pero como siempre he dicho, estamos en un Grand Slam, todos son duros y te pueden hacer frente, así que no hay que dar ningún partido por ganado", explicó.

No obstante, Alcaraz avisó a Djokovic que eso no le puede hacer relajarse: "Puede ser que por tema de ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro, pero como bien han mostrado, todos los jugadores pueden hacer grandes resultados, así que Djokovic no puede bajar la guardia. Y por supuesto yo tampoco. Por los fans del tenis y por mí, ojalá jugar una final aquí contra él".

De momento ambos deberán superar sus respectivos escollos de tercera ronda. El serbio se medirá a su compatriota Laslo Djere, mientras que Carlos Alcaraz se medirá al británico Daniel Evans.