SUV deportivos: cuando menos es más... de potencia

En un mercado con modelos de gamas amplias en opciones de motorización, no siempre se imponen las de grandes desplazamientos y potencias. En el universo de los SUV compactos y deportivos, algunos más deportivos que otros, pero todos manteniendo el espíritu, hay referentes que no necesitan cilindradas superiores para atraer, porque encuentran en cifras contenidas un punto justo que ofrece eficiencia tanto en el consumo como en el desempeño.

Claro está que no hablamos de SUV deportivos de pura cepa como los de BMW, Mercedes-Benz o Alfa Romeo, pues entonces estaríamos hablando de motores con potencias de otro nivel. Pienso, por lo tanto, en coches que se sienten bien sin tener que llegar a los 200 caballos, en casos como el Ford Puma ST, un cinco puertas al que no le falta carácter y que no necesita demasiado para garantizar experiencia de conducción

La insignia ST lo dice todo, tiene autoridad en el mundo de los tracción delantera y su propuesta para el Puma consiste en un tres cilindros de un litro con potencia de 160 CV, que se apoya sobre una arquitectura híbrida ligera y circula con etiqueta ECO. Sus 6,7 litros cada 100 kilómetros dan cuenta de un compacto que no es precisamente el que menos consume, pero no está mal por tratarse de una versión que aspira al desempeño y a un equipamiento de suspensión, llantas e interior coincidente.

Volkswagen T-Roc | Centímetros Cúbicos

¿Y de las marcas europeas?

Si espiamos los primeros puestos de los modelos más vendidos en España, aparecen dos que son aun más referentes. El Volkswagen T-Roc no necesita presentación ni en el país ni en el continente. Aunque ha perdido su lugar entre los primeros 10, en junio fue el sexto coche más vendido del mercado nacional y cuenta con una versión tope de gama que funciona como alternativa al poderoso modelo R.

Si no llegas a este último, el siguiente paso es el T-Roc R-Line. Es un SUV compacto no tan de carácter deportivo como el Puma ST y sin electrificar, pero hereda equipamiento de la división de alto rendimiento de Volkswagen y anuncia mejor rendimiento de combustible. Los de gasolina, el de un litro con 116 CV y el 1.5 con 150 CV, homologan consumos de 5,8 l/100 km y seis, respectivamente. Los diésel de dos litros ofrecen los mismos niveles de potencia, pero con consumos de 4,8 y 5,0 l/100 km. El R-Line 2.0 TDI tiene disponible la opción de tracción total 4MOTION, también de 150 CV, pero con consumo de 5,5 litros.

Finalmente, uno de la casa. El Cupra Formentor está dentro de los 50 modelos más elegidos del año y cuenta con una de las más amplias y variadas gamas del mercado. En su opción de motor 1.5, se coloca al mismo nivel de 150 caballos. A gasolina pura o con ayuda eléctrica de 48 voltios. En este último caso, el eTSI, agrega características propias de las versiones deportivas superiores en la gama, lo que lo convierte en un firme candidato en eficiencia, conducción y carácter.