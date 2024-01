Con Carlos Alcaraz un peldaño por encima de Jannik Sinner en la lista de sucesión del 'Big Three' formado por Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, muchos se preguntan si el murciano realmente llegará al 'peak' del nivel de los tres tenistas más laureados de la historia... o se quedará en el intento.

Carlitos siempre ha destacado que ese es su deseo, pero es cierto que existen algunos escépticos al respecto.

Nikola Pilic, extenista y exentrenador de Djokovic, así lo ha señalado en declaraciones a 'Novosti.rs'.

En primer lugar, el croata incide en el talento innato con el que hay que nacer: "Tomemos como ejemplo a Nadal y Djokovic. Es como poner a prueba a quince de los mejores físicos nucleares del mundo. Todo el mundo tiene un coeficiente intelectual alto. El talento tiene 16 componentes. De esos 16, Nadal y Novak tienen un diez en 14. En el decimoquinto y decimosexto, tal vez nueve2.

"Los 14 títulos de Nadal en Grand Slam en Roland Garros y las 410 semanas de Novak en el puesto número 1 son dos récords de todos los tiempos. Esto es lo que te dice un hombre que tiene 60 años de experiencia en el tenis de primer nivel", ha añadido.

Sobre Alcaraz, cree que terminará acusando la exigencia a la que está sometiendo a su cuerpo: "Cuando ganó en Madrid dije que era el heredero de los tres grandes. ¿Pero me vas a decir que jugará otros 12 años como hoy? Es fuerte y es un buen jugador. Gusta. Pero que su cuerpo se está desgastando. ¿Cuántas lesiones ha tenido hasta ahora? De todos modos, juega muy bien".

¿Quién es el mejor de la historia?

Para elegir a uno del 'Big Three', Pilic tan solo atiende a un factor: los títulos. Es por ello que se queda con el que fuera su pupilo.

"No me interesa nada más que los números. Te enumeraré sólo seis cosas. En 2016, Novak tenía casi 17.000 puntos ATP. Más que Federer, Nadal y Murray juntos. Número dos: tiene puntuación positiva con todos ellos. Número tres: es el único que ha ganado los cuatro Grand Slams seguidos. Cuatro: tiene la mayor cantidad de victorias consecutivas en Grand Slam, 30. Cinco: ha ganado la mayor cantidad de Grand Slams, 24. seis: serán 410 semanas en el No. 1 el 30 de enero. ¿Cuántos años tiene eso? Y en esta generación, que es la mejor de los últimos cien años. ¿Y ahora alguien me dirá que soy subjetivo? Soy objetivo con los números", ha zanjado.