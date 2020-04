Pepe Domingo Castaño, mítica voz de la radio española y periodista deportivo, ha confirmado en 'Tiempo de Juego' que ha dado positivo en coronavirus.

"Me he hecho el test serológico y he dado positivo. Mi cuerpo está pasando el virus y lucha por quitárselo", dijo.

Castaño habla sobre cómo procede el COVID-19 en el organismo: "Esto ataca a las zonas más sensibles. A mí me ha atacado a la garganta. Ahora me quedan unos cuantos días de estar encerrado en casa".

"Nunca podré agradecer a todos el cariño que me habéis dado", terminó Pepe Domingo Castaño.

El locutor se suma a otros periodistas deportivos que han dado positivo en coronavirus. Kike Mateu, colaborador de 'El Chiringuito', fue el primero del que se tuvo constancia.

Mateu, tras casi un mes de lucha contra la enfermedad, la superó y ya se encuentra en su casa descansando tras varios días de ingreso.

En el mundo del deporte, Alfonso Reyes también venció al COVID-19. El hermano de Felipe Reyes, y presidente de la ABP, confesó que lo pasó realmente mal por el coronavirus y estuvo varios días ingresado en el hospital.

Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, falleció a causa del coronavirus, enfermedad que agravó además sus problemas renales y que se unió a la hipertensión que ya sufría anteriormente.