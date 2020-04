Mamen Mendizábal entrevista en Más Vale Tarde a Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Balocentistas Profesionales y, recientemente, recuperado de COVID-19. "Es el primer día que salgo del confinamiento tras pasar 33 días aislado", explica Reyes, quien, además, destaca que todo "ha merecido la pena para poder abrazar" a sus hijos y a su mujer.

Por otro lado, Reyes resalta la importancia que se le debe dar a la situación: "Este virus no es una gripe, sino que es letal, no solo para ancianos sino para gente más joven, por lo que hay que extremar las precauciones y seguir la cuarentena".

Preguntado si ha pasado miedo en algún momento, Reyes afirma que, aunque no ha temido por su vida, tiene una cosa clara: "Como al principio decían que era una gripe no le di importancia, pero he sobrevivido a una enfermedad letal". "Han sido días durísimos con una resaca insorportable que tienes todo el día, además de la tos y la fiebre", explica.