Kike Mateu sigue en cuarentena y aislado. El periodista deportivo, primer positivo en coronavirus de Valencia, lleva ya más de 20 días en esta situación después incluso de que diera un falso negativo en la prueba. "La mala suerte que estoy teniendo es legendaria", dice.

Eso sí, el periodista sigue conservando la paciencia a pesar de todos los días que lleva en aislamiento: "Sigo con ella, y con tranquilidad, aunque estoy hasta el gorro. Los casos de gente que vuelve a dar positivo son de estos falsos negativos".

Mateu da un consejo para todos los que están aislados por el coronavirus: "Hay que tener tranquilidad y paciencia. Un aislamiento total significa no ver ni a la familia. Con buen humor, con talante y con mano izquierda. No pienso en los días que llevo sino en los que me quedan. En que me queda uno menos para la recuperación".

"Intento siempre decir lo mismo. La inmensa mayoría de la población, un 85%, sufre el virus de forma leve. Son síntomas persistentes, y el virus es contagioso y muy resistente. Pero no daña al cuerpo, solo lo molesta y lo incomoda".

Para terminar deja claro que no tener síntomas no significa no tener coronavirus: "No estoy curado y por eso no me dan el alta. No tengo síntomas, pero el virus sigue en mi cuerpo y podría seguir contagiando".