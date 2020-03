Alfonso Reyes está luchando día tras día contra el coronavirus. El hermano del madridista Felipe Reyes, y presidente de la ABP, está narrando cómo va la evolución de una enfermedad por la que dice que ha perdido "seis kilos".

"He perdido seis kilos. Seguimos luchando. He podido dormir algo y ahora me encuentro mejor", relató Reyes en su red social Twitter.

He podido dormir algo y ahora me encuentro mejor. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 21, 2020

He perdido 6 kg. Seguimos luchando. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 21, 2020

Sin embargo, el coronavirus está resultándole duro al hermano de Felipe cuando se cumplen diez días desde su positivo.

"Esto es durísimo. Estoy exhausto. He tenido toda la noche al 'perro negro' vagando por mi cabeza", afirmó.

9° día de lucha: 38°C. Apenas he dormido, estoy exhausto. Esto es durísimo. He tenido toda la noche al «perro negro» vagando por mi cabeza. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) March 21, 2020

Alfonso Reyes dio positivo en coronavirus y confirmó que había estado en contacto con Felipe antes de que entrase en cuarentena. El madridista está asintomático.

El jugador fue parte de la expedición del Real Madrid que viajó a Milán para jugar la Euroliga ante el Olimpia, y que se tradujo en un positivo por coronavirus en la plantilla blanca.