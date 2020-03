Kike Mateu ya está en su domicilio. El periodista deportivo, primer positivo de Valencia, ha superado el coronavirus después de 25 días en aislamiento y tras haber dado un falso primer negativo. "Termina el partido. Me voy a casa. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañata tú y pronto todos", comunicó en su Twitter.

Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos. — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 22, 2020

El periodista tuvo también buenas palabras para los que han cuidado de él durante estos días tan complicados: "Como si fuerais mi familia. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente.Es hora, entre lágrimas de emoción, de poder decirte adiós. Hasta siempre".

Han sido muchos días y con sus malos momentos. No ha sido facil pero me habéis cuidado en el @GVAclinic como si fuerais mi familia. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Pero siempre sale el sol. Es hora, entra lagrimas de emoción, de por fin decirte adiós. Hasta siempre. pic.twitter.com/UfUq07VGbt — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 22, 2020

Ya en casa. Estoy exultante. Feliz. Pero esto no ha terminado. Voy a intentar, desde mi experiencia vivida y la información adquirida, ayudar a todo el que tenga dudas o preocupación. No hablaré de medicina, pero el virus sigue en nuestras casas y quiero ayudar. Aqui me tenéis!! — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 22, 2020

Y es que Mateu ya está en su casa: "Estoy exultante y feliz, pero esto no ha terminado. Voy a intentar, desde mi experiencia vivida y la información adquirida,No hablaré de medicina, pero el virus sigue en nuestras casas y quiero ayudar".

Kike Mateu dio positivo en coronavirus después del viaje que el Valencia, equipo al que sigue, hiciese a Milán para jugar ante el Atalanta en la Champions League.

Tras un falso negativo, el periodista tuvo que permanecer en cuarentena varios días más. "No estoy curado y por eso no me dan el alta. No tengo síntomas, pero el virus sigue en mi cuerpo y podría seguir contagiando", afirmó.

"Con buen humor, con talante y con mano izquierda. No pienso en los días que llevo sino en los que me quedan. En que me queda uno menos para la recuperación", dijo el periodista, siempre trasladando un mensaje positivo. Ahora, ya esta en su casa tras haber superado el virus.