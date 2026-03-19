Verdeliss zanja la polémica sobre su récord de España en 'El Cafelito': "Yo pasé todos los controles"

La atleta navarra Estefi Unzu ha reflexionado junto a Josep Pedrerol por la polémica que se generó con Carmen Pérez por el récord de España de los 100 kilómetros.

Estefi Unzu, conocida como Verdeliss en redes sociales, es atleta, influencer y madre de ocho hijos.

La navarra ha sido la última invitada a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y en el último adelanto del episodio que ya está disponible en todas las plataformas, ha hablado sobre una polémica.

La atleta tiene el récord de España de los 100 kilómetros, pero hubo cierta controversia con Carmen Pérez por un control antidoping que no se hizo.

"Los récords hay que homologarlos para asegurar que todos estamos con las mismas ventajas y principios", reclama Verdeliss.

"Te hablo del tipo de zapatillas, del circuito dónde se corre y del control antidoping", añade Estefi Unzu.

La navarra, a diferencia de Carmen Pérez, afirma que cumplió con toda la normativa: "Yo todo esto lo hice porque tienes que ser legal y demostrarlo. Si no lo demuestras, no hay récord de España. Yo pasé todos los controles".