"¿Crees que en mi día a día puedo parar?"
Verdeliss se sincera con Pedrerol en 'El Cafelito': ¿Cómo afronta sus desafíos extremos con ocho hijos?
La atleta navarra Estefi Unzu saltó a la fama por completar siete maratones en siete días en siete continente.
Estefi Unzu, conocida como Verdeliss en redes sociales, es atleta, influencer y madre de ocho hijos.
La navarra ha estado junto a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y se ha sincerado sobre cómo consigue afrontar los desafíos extremos que completa.
"¿En qué piensas cuando correr?", le plantea el presentador de 'Jugones' a la deportista que hizo siete maratones en siete días en siete continente.
"Calma, desconexión conmigo misma. Cuando corro tres horas, me flipa no tener que estar pendiente de nada más que de mi misma", replica Verdeliss.
Unzu explica que el atletismo le ayuda a desconectar: "¿Tú crees que en mi día a día puedo parar? Tengo ocho hijos, tengo dos trabajes, tengo cantidad de obligaciones, compromisos… mi mente está continuamente trabajando".
"Pongo a mover mis piernas y paro mi cerebro para dedicarme a lo que necesito", ha zanjado.