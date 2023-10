En Sudáfrica, el golf se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo. Y es que, en el club de golf de Skukuza, se ha producido un hecho insólito en el mundo del golf pero recurrente en esta zona del mundo.

El partido de golf tuvo que detenerse por la pelea de dos hipopótamos en uno de los lagos del campo. Los animales se enzarzaron en una pelea mientras que los presentes no pudieron hacer otra cosa que grabar.

No obstante, no es la primera vez que estoy sucede, ya que el campo de golf de Skukuza es conocido por ser uno de los más peligrosos del mundo.

Está ubicado dentro del Parque Nacional Kruger y, por ello, en el campo te puedes topar con leones, jabalíes, hipopótamos o incluso hienas.

En junio de este mismo año se produjo un hecho similar. Dos hipopótamos se encarnizaron en una pelea pero, esta vez, fuera del agua. Un acontecimiento que también pudieron documentar los jugadores.

Some 🦛⛳ course action to kickstart your week!

__

🎥 Skukuza Golf Club📍#KrugerNationalPark#LiveYourWild#SANParks#Hippo#hippopotamus#Krugerpic.twitter.com/8ruroEfjxX