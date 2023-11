Durante el WTT Champions de Frankfurt, una de las principales competiciones mundiales de tenis de mesa, los franceses Félix Lebrun y Simon Gauzy se enfrentaron en una primera ronda que quedará para la historia de la competición.

Y es que los galos pelearon un punto durante 26 segundos dejando tras de sí un largo y bonito intercambio de golpes que dejaron al público asombrado.

De esta manera, Simon Gauzy logró jugar a la defensiva y, contra todo pronóstico y desde lejos de la mesa, pudo defenderse de las embestidas de su rival y ganar un punto que muchos ya daban por perdido.

No obstante, pese a ello, fue Félix el que se llevó el partido por 3 sets a 2 aunque, a pesar de ganar, no quiso pasar por alto el punto que ganó Gauzy: "Simón anotó un punto increíble y fue genial jugar para este público".

Stop what you're doing and watch this 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄 table tennis rally 🤯👏 pic.twitter.com/nKYjyxwnzJ